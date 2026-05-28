Пригородный автобус сбил 9-летнего ребенка в Можге

Вечером 27 мая на улице Устюжанина в Можге произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.
57-летний водитель пригородного автобуса наехал на 9-летнюю девочку, которая перебегала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В столкновении ребенок получил травмы.
Видео: Госавтоинспекция Удмуртии
