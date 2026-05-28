В столкновении ребенок получил травмы. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Вечером 27 мая на улице Устюжанина в Можге произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

57-летний водитель пригородного автобуса наехал на 9-летнюю девочку, которая перебегала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В столкновении ребенок получил травмы.

Видео: Госавтоинспекция Удмуртии Пригородный автобус сбил 9-летнего ребенка в Можге

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Упавшего в заброшенный колодец лосенка спасли в Удмуртии

Проезд по улице Удмуртской в Ижевске ограничат с 1 июля

Светлана Турлак назначена на пост начальника ГУ архитектуры мэрии Ижевска