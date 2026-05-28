Подземный переход у УдГУ в Ижевске откроют к 1 сентября

Ремонт подземного перехода около УдГУ в Ижевске планируют завершить до конца лета Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Ремонт подземного перехода около УдГУ в Ижевске планируют завершить до конца лета. Работы идут в рамках общей реконструкции улицы Удмуртской. Об этом сообщает телеграм-канал «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на заместителя начальника по производству МКУ Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Марата Чемалтынова.

«К 1 сентября мы должны запустить переход вместе с отремонтированной улицей Удмуртской. К этой дате все делаем комплексно. Пешеходный переход и светофор, заменявшие все это время закрытый подземный переход, после ремонта будут ликвидированы», – сказал он. Также уберут пешеходный переход на перекрестке Удмуртская – Советская.

Напомним, реконструкция объекта на Удмуртской началась еще летом 2022 года. За почти четыре года на объекте сменились три организации. Контракт с первым подрядчиком расторгли из-за забракованной властями проектно-сметной документации, а со вторым – из-за нарушений трудовой дисциплины и финансовых претензий рабочих. Позже администрация несколько раз объявляла аукционы, но торги не состоялись – желающих не нашлось.

Сейчас объект передан компании «Территория», которая также занимается благоустройством Елки-парка и Березовой рощи. Параллельно идут работы в переходе на пересечении улиц Советской и Горького. Оба объекта начали ремонтировать в сентябре 2025 года с планом сдачи к декабрю, однако завершить в срок не удалось.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Упавшего в заброшенный колодец лосенка спасли в Удмуртии

Проезд по улице Удмуртской в Ижевске ограничат с 1 июля

Светлана Турлак назначена на пост начальника ГУ архитектуры мэрии Ижевска