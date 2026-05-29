Верховный суд Удмуртии отклонил иск об оспаривании платных мостов через Каму и Буй

Суд отказал в иске в полном объеме. Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Верховный суд Удмуртии отказал бывшему районному депутату из Камбарки Эдуарду Глухову в иске о платных мостах через Каму и Буй. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики.

Истец настаивал, что нормативный акт ущемляет его права и законные интересы. По его мнению, в нарушение вышестоящих документов отсутствует бесплатная альтернатива для проезда. Он также указал, что платные участки не соответствуют требованиям ГОСТ, экономически не обоснованы, а процедура принятия постановления была нарушена.

Представитель правительства Удмуртии, выступавший ответчиком, заявил, что документ принят уполномоченным органом и полностью соответствует нормативным актам, обладающим большей юридической силой. Порядок опубликования постановления, по словам чиновников, также был соблюден.

Представители заинтересованных лиц – ООО «Региональная инвестиционная компания» и Миндортранс Удмуртии – попросили суд отказать в удовлетворении требований. Прокурор также не нашел оснований для их поддержки.

Верховный суд Удмуртии, изучив материалы дела и заслушав стороны, принял решение отказать Эдуарду Глухову в иске в полном объеме.

