Жительница Удмуртии подозревается в финансировании украинской организации

Возбуждено уголовное дело

32-летняя жительница Малопургинского района задержана по подозрению в финансировании нежелательной организации. Об этом сообщили в пресс-службах ФСБ и СУ СК Удмуртии.

По данным следствия, женщина являлась членом украинской религиозной организации, признанной нежелательной на территории России. Зная о возможных последствиях, она перевела деньги на обеспечение деятельности учреждения.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности). Женщину отпустили под подписку о невыезде. Она может лишиться свободы на срок до 5 лет.

