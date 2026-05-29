Водитель электровелосипеда наехал на пешехода на тротуаре в Ижевске

Оба мужчины получили травмы. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Вечером 28 мая на улице Ленина в Ижевске произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

18-летний водитель электровелосипеда, двигаясь по тротуару, наехал на 52-летнего мужчину, который шел в попутном направлении. В столкновении пострадали и пешеход, и велосипедист.

В Госавтоинспекции напоминают, что на тротуарах и велопешеходных дорожках преимущество в движении имеют пешеходы. Если водители СИМ создают им помехи, то они должны или снизить скорость, или остановиться.

