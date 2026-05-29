Запрет на розничную продажу алкоголя введут в Удмуртии 1 июня

Продажу алкоголя ограничат в Удмуртии

1 июня, в День защиты детей, в Удмуртии введут запрет на розничную продажу алкоголя. Об этом в соцсетях сообщил министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев.

Соблюдение закона в торговых точках региона поставят на контроль сотрудники Минпромторга и МВД Удмуртии. Нарушителей будут наказывать штрафами.

