Горячую воду отключат в 154 домах Соцгорода в Ижевске

Во время работ нагрев горячей воды приостановят в 154 домах Фото: Архив КП.

С 1 по 14 июня в микрорайонах Соцгорода Ижевска пройдут гидравлические испытания теплосетей. Об этом предупредили в пресс-службе ПАО «Т Плюс».

Энергетики проверят трубы повышенным давлением. И если вдруг обнаружатся протечки, то на объекте проведут ремонт. Это необходимо для снижения вероятности аварий во время отопительного сезона.

Во время работ нагрев горячей воды приостановят в домах по следующих адресам:

– Воровского: 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 117, 118, 119, 119А, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 133, 135, 137;

– Восточная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 12, 14, 16, 18;

– Гольянский поселок: 1;

– Карла Либкнехта: 46, 60, 62, 64, 66, 72, 74, 76, 78, 80, 82;

– Карлутская набережная: 1А, 5, 7, 13;

– Ключевой поселок: 23А, 35, 37, 39, 39Б, 41, 43А, 55А, 55В, 61А, 61Б, 61В, 63А, 65, 71А, 75, 81, 81В, 83, 83А, 85, 85Б;

– Коммунаров: 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183;

– Краева: 48, 48А, 48Г;

– Ленина: 84, 86, 88, 94, 94А, 96, 96А;

– Марата: 1, 2А;

– Орджоникидзе: 8, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 25А, 26А, 27А, 27Б, 27В, 28А, 31, 31А, 33, 33А, 34, 35, 35Б, 41А, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71;

– проезд Орджоникидзе: 1, 2, 4;

– Пастухова: 84, 86, 88, 90;

– Прасовский переулок: 2, 4, 5;

– Промышленная: 25, 27, 31, 35, 52;

– Пушкинская: 136, 136А, 138, 140, 144, 146, 148, 150, 150А, 152;

– Удмуртская: 196, 198, 202, 204, 206, 208, 210, 212;

– Циолковского: 9, 13, 15, 20, 22/1, 22/2, 22/3;

– Чугуевского: 9.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

СК возбудил уголовное дело о нарушении прав жильцов 15 домов в Ижевске

Начальницу почтового отделения осудили в Ижевске за присвоение 940 тыс. рублей

В Балезинском районе введен режим ЧС