Две деревни в Балезинском районе находятся без электричества после грозы

Аварийные бригады работают над восстановлением подачи электричества. Фото: vk.com/id463727758

В Балезинском районе продолжают устранять последствия урагана, который прошелся по муниципалитету 27 мая. Об этом ВКонтакте сообщил Глава района Юрий Новойдарский.

Энергетики работают в круглосуточном режиме, устраняя технологические нарушения. Две линии электропередачи уже функционируют в штатном режиме. На аварийно-восстановительных работах задействованы 54 человека и 19 единиц техники. Помощь оказывают бригады из соседних северных районов. Электромонтеры заменяют столбы, поврежденные стихией, и поэтапно возвращают свет в дома и на предприятия. Пока без электричества остаются ряд домов на Лесобазе, а также в населенных пунктах Такапи и Кожило.

Пострадала и социальная инфраструктура. Пищеблок районной больницы находится под особым контролем руководства района и Минздрава. Кровлю временно накрыли пленкой до начала полноценного ремонта. Аналогичная ситуация с крышами в детских садах «Солнышко» и «Ленок». В школе № 2 на поврежденную крышу в ближайшее время уложат шифер. Основной государственный экзамен на следующей неделе пройдет в обычном режиме.

Водоснабжение в Балезино, Кестыме, Кожило и Такапи уже восстановили.

От граждан поступило более 130 заявлений от владельцев частных домов, пострадавших во время урагана. Все обращения фиксируются, жителей проинформируют о принятых решениях. Власти напоминают телефон ЕДДС для связи: 5-16-96.

