Житель Камбарки угрожал топором вступившемуся за беременную женщину незнакомцу

Приговор в законную силу не вступил Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

38-летний житель Камбарки признан виновным в угрозах убийством топором незнакомому мужчине. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что вечером 5 апреля 2026 года подсудимый возле своего дома поссорился с беременной женой и толкнул ее в сугроб. Происходящее увидел проезжавший мимо потерпевший. Мужчина вышел из автомобиля и вступился за женщину. В ответ на это обвиняемый схватил лежавший рядом топор и замахнулся на незнакомца, угрожая убийством.

Суд приговорил подсудимого к одному году и двум месяцам в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

СК возбудил уголовное дело о нарушении прав жильцов 15 домов в Ижевске

Начальницу почтового отделения осудили в Ижевске за присвоение 940 тыс. рублей

В Балезинском районе введен режим ЧС