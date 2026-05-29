Жителя Удмуртии осудили за негативный комментарий в интернете о полицейских

Фото: Амир Закиров.
Суд в Воткинске вынес приговор ранее судимому 53-летнему местному жителю за публичные призывы к экстремизму. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.
В июле 2021 года подсудимый оставил комментарий под постом ВКонтакте, в котором негативно высказался о полицейских. Более того, он призвал других пользователей к экстремальным действиям против правоохранителей.
Следствие и суд пришли к выводу: автор комментария отдавал отчет своим действиям и понимал, что его слова имеют «прямую направленность на нарушение основ конституционного строя и безопасности государства».
На заседании подсудимый полностью согласился с предъявленным обвинением, но давать показания не стал. В итоге суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно.
