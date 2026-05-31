Молнии стали причиной четырех происшествий в Удмуртии 31 мая

За один день молнии повредили несколько строений в Удмуртии. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Четыре инцидента, связанные с грозовыми разрядами, произошли в Удмуртии днем 31 мая. В нескольких случаях молнии привели к возгораниям и повреждению жилых строений, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС.

Так, в СНТ «Факел» Завьяловского района после удара молнии загорелся садовый дом. Огонь охватил площадь 40 квадратных метров.

В Ижевске на улице Саввы Мамонтова грозовой разряд попал в частный дом. Возгорания удалось избежать, однако произошло короткое замыкание, в результате которого вышла из строя часть электротехники.

В селе Селты молния ударила в крышу дома на улице Пролетарской. Были повреждены элементы кровли и фронтона, а также зафиксировано тление утеплителя на площади около половины квадратного метра.

Еще одно происшествие произошло в деревне Агриколь Красногорского района. Там из-за удара молнии повреждена обрешетка кровли жилого дома на площади один квадратный метр.

