Две опухоли размером с куриное яйцо: пациентке из Глазова провели сложнейшую операцию на сердце

В Республиканском клинико-диагностическом центре Удмуртии прооперировали двух женщин с новообразованиями в сердце. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Пациентку из Глазова доставили в кардиоцентр экстренно. Во время обследования врачи обнаружили в полости левого предсердия две гигантские опухоли – каждая размером с крупное куриное яйцо.

«Новообразования сердца, как доброкачественные, так и злокачественные – достаточно редкое явление. Главная их опасность в том, что они находятся в полости сердца и могут закрывать просвет клапана, что мешает нормальной работе органа. То есть сердце в любой момент может остановиться», – пояснил главный внештатный кардиохирург Минздрава Удмуртии Сергей Анисимов.

Операцию провели на остановленном сердце. Пациентку подключили к аппарату искусственного кровообращения. Мультидисциплинарная бригада в составе кардиохирургов Владислава Рыкова и Сергея Назарова, анестезиологов Сергея Рудь и Ивана Королева, а также перфузиолога Любови Бутолиной удалила гигантские новообразования и восстановила структуры органа. Вмешательство заняло пять часов.

Вторая пациентка – жительница Ижевска. Во время планового медосмотра у нее выявили небольшое новообразование, которое, к счастью, оказалось доброкачественным. Из-за малых размеров опухоли врачи выбрали щадящий метод: доступ к сердцу получили через разрез между ребрами. Это позволило снизить операционную травму и ускорить восстановление.

Обе операции прошли успешно благодаря слаженной работе кардиологов, хирургов и анестезиологов. В послеоперационный период пациенткам помогали восстанавливаться кардиологи Елена Морозова и Лариса Лазарева. Сейчас женщины уже выписаны под амбулаторное наблюдение и продолжают реабилитацию.

