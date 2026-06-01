Глава СК РФ запросил доклад по делу о групповом избиении девочки в Ижевске

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался делом о групповом избиении девочки-подростка в Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее три девушки напали на сверстницу в одном из городских парков и избили ее, нанеся ряд ударов по голове и другим частям тела. Очевидцы сняли все происходящее на видео, но разнять драку не попытались. Пострадавшую госпитализировали.

Уголовное дело квалифицировали по статье 213 УК РФ (хулиганство). Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

