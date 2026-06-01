Новый водопровод проложили по дну пруда в Камбарке

В Камбарке после вмешательства прокуратуры заменили аварийный водопровод на дне пруда.

В Камбарке по дну городского пруда провели новый водопровод. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии, решение о проведении работ приняли после вмешательства надзорного ведомства.

Холодное водоснабжение части города долгое время обеспечивала магистральная труба, проходившая под водой. Правоохранители выяснили, что на трубопроводе накопилось множество повреждений. Из-за этого рос не только расход воды, но и объем реагентов, необходимых для ее обеззараживания.

Обслуживающее предприятие пыталось восстановить аварийные участки, но безуспешно. Разрушение продолжалось, а проводить дальнейший ремонт мешало расположение труб на дне пруда.

Эксплуатация изношенного водопровода грозила полным отключением холодного водоснабжения в части Камбарки.

В начале года, после вмешательства прокуратуры, власти заключили контракт на прокладку новой магистрали. Основные монтажные работы провели оперативно – прямо по льду пруда. Сейчас объект уже ввели в эксплуатацию.

