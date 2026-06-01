Удмуртия поднялась на 25-е место в рейтинге регионов по благосостоянию семей

Удмуртия вошла в топ-25 по благосостоянию семей

По итогам 2025 года Удмуртия заняла 25-ю строчку в рейтинге российских регионов по уровню семейного благосостояния. Это на четыре позиции выше, чем годом ранее, сообщает РИА «Новости».

При составлении рейтинга эксперты рассчитывали потенциально возможный остаток денежных средств в семье с двумя работающими родителями, получающими медианную для региона зарплату, и детьми. Для этого складывали две чистые годовые зарплаты (после вычета НДФЛ) и вычитали региональные прожиточные минимумы. Исследователи отмечают: в реальности минимальные траты семей обычно превышают прожиточный минимум, поскольку официальная статистика не может учесть все особенности каждой семьи. Однако ниже этой планки расходы опускаться точно не могут.

В Удмуртии, согласно данным аналитиков, ежемесячный остаток для семьи с одним ребенком составил 65 262 рубля, а для семьи с двумя детьми – 47 316 рублей. Оба показателя заметно выросли по сравнению с предыдущим годом, когда они равнялись 48 264 и 31 368 рублям соответственно.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область. В конце списка оказались Кабардино-Балкарская Республика, Чечня и Ингушетия.

