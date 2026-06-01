Напавшего на полицейских гражданина Таджикистана осудили в Удмуртии

Суд назначил фигуранту наказание в виде штрафа размере 15 тысяч рублей Фото: Диля Ахмадишина. Перейти в Фотобанк КП

В Воткинске суд признал 29-летнего гражданина Таджикистана виновным в применении насилия к сотрудникам полиции. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Установлено, что в феврале 2026 года полицейские прибыли по месту жительства мужчины, чтобы проконтролировать соблюдение режима высылки. Иностранец не исполнил обязанность своевременно покинуть территорию России. Стражи порядка потребовали, чтобы он проехал в отдел для решения вопроса о задержании, депортации или помещении в спецучреждение. В ответ нарушитель набросился на полицейских и растолкал их, причинив правоохранителям боль.

Суд назначил фигуранту наказание в виде штрафа размере 15 тысяч рублей. Кроме того, мужчину в принудительном порядке выдворили за пределы Российской Федерации.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Более 9 тысяч мальков щуки выпустили в Каму для восполнения популяции в Удмуртии

Глава СК РФ запросил доклад по делу о групповом избиении девочки в Ижевске

Мотоциклист погиб в Ижевске после столкновения с автобусом