Проезд транспорта закроют по улице Бабушкина в Ижевске

На месте раскопов установят предупредительные дорожные знаки

В Ижевске временно закроют движение транспорта на улице Бабушкина, на участке от улицы Академика Павлова до улицы Ухтомского. Информация об этом появилась на сайте администрации столицы Удмуртии.

Ограничения вводят для обеспечения безопасности дорожного движения во время ремонта сетей ливневой канализации. Проезд будет закрыт с 9:00 4 июня до 17:00 25 июня. На месте раскопов установят предупредительные дорожные знаки, а также ограждения с фонариками.

Жителей и гостей города просят заранее выбирать пути объезда.

