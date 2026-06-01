Более 4 тысяч домовладений Удмуртии подключат к сетевому газу в 2026 году

В Удмуртии в 2026 году построят 243 км газопровода

В 2026 году в Удмуртии планируется проложить 243 километра газопровода и дать доступ к сетевому топливу свыше 4 тысячам домовладений. Об этом во время прямого эфира ВКонтакте сообщил Глава региона Александр Бречалов.

«В 2025 году мы провели 42 км сетей на территорию деревень Старая Казмаска, Старые Тукмачи, Башур, Красный Кустарь, Петухи, Тихий Ключ, починка Шурдымка, а также в Сапарово, Чепаниху, Динтем-Бодью. Следующий этап – строительство межпоселкового газопровода, которое по условиям программы выполняет "Газпром". Работы обещают завершить в текущем году», – сказал руководитель республики.

Отдельно Бречалов остановился на программе догазификации, запущенной по инициативе «Единой России». Благодаря этой мере газ уже подведен к границам 30 тысяч домов. Кроме того, 3 тысячи семей получили региональную субсидию на подключение, еще 105 семей взяли льготный заем для покупки газового оборудования. Подробную информацию о газификации можно найти на сайте газораспределительной организации.

