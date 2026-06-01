Глава СК РФ запросил доклад по делу о нарушении прав сироты из Ижевска

По обращению женщины возбудили уголовное дело

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о нарушении жилищных прав сироты из Ижевска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Женщина осталась без родителей еще до совершеннолетия. С 2015 года она состоит на учете как лицо, которое должно получить благоустроенное жилье. Однако, несмотря на решение суда, вступившее в законную силу в 2022 году, меры к его исполнению так и не приняты. В предоставлении жилищного сертификата девушке отказали.

Сейчас она одна воспитывает двоих малолетних детей и вынуждена снимать квартиру за свой счет. Такая нагрузка для нее финансово непосильна. Многочисленные жалобы в различные инстанции результатов не дали.

По данному обращению уже возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования и принимаемых мерах для восстановления прав женщины.

