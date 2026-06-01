Резервисты БАРС в Удмуртии приступили к охране объектов от беспилотников

Первая смена резервистов отряда БАРС в Удмуртии заступила на охрану объектов от беспилотных угроз. Фото: пресс-служба правительства Удмуртии

В Удмуртии первая смена добровольцев отряда БАРС, созданного по поручению Главы республики Александра Бречалова, заступила на защиту объектов от атак БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Перед этим 25 резервистов прошли двухнедельную подготовку в учебном центре Минобороны. На следующий день после окончания обучения они прибыли в Военный комиссариат Удмуртии в Ижевске, где получили оружие и были распределены по объектам.

«На полигоне Минобороны проходили слаживание коллектива, стрельбы, тактическую подготовку в части медицины и связи. Считаю двух недель достаточно. Сегодня мы заступаем под охрану объектов», – рассказал командир мобильной огневой группы.

При объявлении сигнала «Беспилотная опасность» бойцы должны будут выдвинуться в свои сектора. Их задача – следить за небом и уничтожать дроны в зоне ответственности. Одна смена несет службу два месяца, затем на смену приходит следующая.

Набор добровольцев продолжается. Желающие вступить в БАРС могут обратиться в военкомат по месту жительства.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава СК РФ запросил доклад по делу о нарушении прав сироты из Ижевска

Новый водопровод проложили по дну пруда в Камбарке

Удмуртия поднялась на 25-е место в рейтинге регионов по благосостоянию семей