Два человека пострадали в ДТП на трассе Сарапул – Воткинск

В аварии пострадали два человека. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Ночью 30 мая на автодороге Сарапул – Воткинск произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

31-летний водитель автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением, вылетел с дороги в кювет и опрокинулся. В итоге пострадали виновник аварии и его 21-летний пассажир. Оба мужчины покинули место ДТП и самостоятельно обратились в больницу.

На водителя составили административные материалы, в том числе за оставление места аварии.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава СК РФ запросил доклад по делу о нарушении прав сироты из Ижевска

Новый водопровод проложили по дну пруда в Камбарке

Удмуртия поднялась на 25-е место в рейтинге регионов по благосостоянию семей