14-летний подросток поджег заброшенный дом в Удмуртии

Площадь пожара составила 20 кв. м. Фото: МЧС Удмуртии

31 мая в поселке Балезино загорелся заброшенный двухэтажный деревянный дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии.

По данным ведомства, возгорание устроили подростки, которые забрались в строение. Один из ребят – 14-летний мальчик – в какой-то момент остался один в комнате и решил поджечь матрас на диване. После того, как пламя разгорелось, он попытался сбить его обрывками покрывала, которые валялись рядом, но безуспешно. Сообщать о пожаре юноши не стали, – испугались ответственности и просто убежали.

Огонь заметил другой 14-летний подросток, гулявший неподалеку. Именно он вызвал пожарных. В результате пламя повредило внутреннюю отделку второго этажа на площади 20 кв. м.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава СК РФ запросил доклад по делу о нарушении прав сироты из Ижевска

Новый водопровод проложили по дну пруда в Камбарке

Удмуртия поднялась на 25-е место в рейтинге регионов по благосостоянию семей