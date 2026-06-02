Водитель «Тойоты» сбил 6-летнюю девочку в Ижевске

Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

6-летняя девочка получила травмы в ДТП в Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

Авария произошла на дублере улицы Ленина, напротив здания № 5 по улице Союзной. Ребенок перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода, но рядом с нанесенной разметкой. В этот момент на нее наехал 51-летний водитель «Тойоты».

О госпитализации пострадавшей не говорится. Родителей просят чаще напоминать детям о необходимости соблюдения дорожных правил.

