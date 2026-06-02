Инженера будут судить за подкуп в 300 тысяч рублей и отмывание денег в Ижевске

50-летнего инженера по пожарной безопасности одной из коммерческих организаций Ижевска осудят по обвинению в коммерческом подкупе и отмыве денег. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК Удмуртии.

По данным следствия, в 2024–2025 годах мужчина получил от гендиректора фирмы, которая обслуживает системы противопожарной безопасности, более 300 тысяч рублей. Деньги передавались за содействие в заключении контрактов (в том числе будущих) и приемке выполненных работ.

В дальнейшем фигурант обналичил 80 тысяч рублей. Сделал он это под видом оплаты консалтинговых услуг через организацию, которую сам же и контролировал.

Уголовное дело по части седьмой статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере) и части первой статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) направлено в суд.

