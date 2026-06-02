Гороскоп на 3 июня: Львы найдут новый источник дохода, а Рыбы столкнутся со сплетнями

Создавайте свое счастье сами Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Астролог из Ижевска Хельга Кольт составила прогноз на среду для всех знаков.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Финансовое положение обещает быть стабильным, однако от крупных спонтанных инвестиций в новые проекты пока имеет смысл отказаться. Взаимоотношения с коллегами потребуют от вас максимальной выдержки, так как чья-то невнимательность может затормозить общий трудовой процесс. Постарайтесь фиксировать все поступающие рабочие задачи в письменном виде, чтобы к концу дня не упустить из виду небольшие, но важные поручения.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Отношения со старшими родственниками могут потребовать вашего личного участия в решении затянувшегося жилищного вопроса или помощи с документами. В сфере здоровья стоит уделить внимание качеству питьевой воды и не перегружать организм тяжелыми перекусами на рабочем месте. Наведите порядок в кошельке и на рабочих экранах своих гаджетов – избавление от цифрового мусора откроет дорогу позитивным переменам.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

В плане финансов возможны небольшие задержки при получении гонораров, что заставит временно пересмотреть свои текущие траты на развлечения. Отношения с друзьями могут стать источником вдохновения, кто-то из них подскажет отличную идею для проведения предстоящих выходных.

Рак (22 июня – 22 июля)

Возможны небольшие разногласия с партнерами по бизнесу или коллегами из-за разного взгляда на распределение общих обязанностей. Материальная сфера обещает порадовать неожиданным бонусом или приятным подарком от близкого человека. Посвятите вечер заботе о своем теле – теплая ванна с солью или легкая гимнастика помогут снять накопившийся за день стресс.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львами отличные возможности для укрепления своих позиций на профессиональном поприще и завоевания уважения коллег. Ваша инициатива на совещаниях будет замечена вышестоящими лицами, что может стать ступенькой к будущему карьерному росту. Используйте свое обаяние для решения сложных вопросов с партнерами, в этот период люди будут охотно идти вам навстречу и соглашаться на компромиссы.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В тот день придется проявить максимум своей природной аккуратности. На службе возможно получение новых вводных задач, которые потребуют от вас оперативного изменения планов на всю оставшуюся неделю. Не берите на себя чужую ответственность на работе; помогайте коллегам только в том случае, если ваши собственные дела находятся в идеальном порядке.

Весы (23 сентября – 23 октября)

Начальство может поставить перед вами задачу, требующую нестандартного аналитического подхода, что заставит вас ненадолго отвлечься от привычной рутины. Финансовые вопросы могут требовать повышенного внимания, особенно если вы планировали совершить перевод крупной суммы или оплатить страховку. Постарайтесь не принимать важных решений под влиянием сиюминутных эмоций, дайте себе время все обдумать и взвесить все за и против.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

В среду Скорпионы могут почувствовать прилив сил для решения застоявшихся вопросов, связанных с налогами, коммунальными услугами или наследством. Материальная сфера обещает быть стабильной, однако звезды предостерегают от оформления спонтанных кредитов и займов.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Денежные вопросы будут решаться в привычном режиме, крупных поступлений не ожидается, но и непредвиденных трат день не принесет. Домашняя атмосфера порадует теплом и поддержкой со стороны близких людей, которые будут готовы выслушать вас после тяжелого дня.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Этот день будет связан с необходимостью наведения порядка в текущих служебных делах и структурирования рабочих планов. На службе возможно появление дополнительных обязанностей, выполнение которых потребует от вас пунктуальности и строгого следования должностным инструкциям. Финансовая ситуация стабильна, вы сможете грамотно распределить бюджет на ближайшую неделю и даже отложить небольшую сумму в копилку.

Водолей (21 января – 18 февраля)

Материальное положение порадует стабильностью, это удачный день для покупки книг, обучающих курсов или билетов на концерт. В общении с друзьями могут возникнуть небольшие недоразумения из-за разницы во взглядах на проведение досуга, проявите понимание. Позвольте себе немного отвлечься от жестких рамок и строгих графиков, капля спонтанности пойдет вам только на пользу.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Взаимоотношения с близкими людьми порадуют искренностью, совместный ужин станет отличным поводом обсудить важные семейные планы. В плане самочувствия возможна небольшая усталость к вечеру, поэтому от интенсивных тренировок в спортзале лучше отказаться. Направьте свою энергию на очищение пространства вокруг себя, выбросите сломанные вещи, и вы почувствуете, как в жизнь приходит новая энергия.

