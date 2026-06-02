Разбили голову топором и воткнули нож в сердце: завершено расследование жестокого убийства в Сюмсинском районе

Уголовное дело направлено в суд Фото: Сергей ГРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителя Сюмсинского района осудят по обвинению в убийстве знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, в октябре 2024 года мужчины выпивали вместе во дворе дома обвиняемого. После застолья задержанный ударил потерпевшего палкой, а затем нанес один удар топором по голове. Затем он взял из дома нож и нанес им два удара в область сердца потерпевшего. От полученных ран мужчина скончался на месте преступления. Обвиняемый спрятал его труп в сарае дома. Пропажу мужчины заметила одна из жительниц деревни и сообщила об этом в полицию.

Уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ (убийство) направлено в суд.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Инженера будут судить за подкуп в 300 тысяч рублей и отмывание денег в Ижевске

Глава СК РФ запросил доклад по делу о нарушении прав сироты из Ижевска

Новый водопровод проложили по дну пруда в Камбарке