Житель Шарканского района осужден за убийство отца

Подсудимый частично признал вину

В Шарканском районе Удмуртии суд признал 34-летнего местного жителя виновным в убийстве отца. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Трагедия произошла в августе 2025 года. Пьяные родственники поссорились. И тогда обвиняемый схватил нож и ударил отца в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Подсудимый признал вину лишь частично. В суде он заявил, что не намеревался убивать родителя.

Суд приговорил фигуранта к 8 с половиной годам в исправительной колонии строгого режима.

