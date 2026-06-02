Житель Шарканского района осужден за убийство отца

В Шарканском районе Удмуртии суд признал 34-летнего местного жителя виновным в убийстве отца. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.
Трагедия произошла в августе 2025 года. Пьяные родственники поссорились. И тогда обвиняемый схватил нож и ударил отца в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте.
Подсудимый признал вину лишь частично. В суде он заявил, что не намеревался убивать родителя.
Суд приговорил фигуранта к 8 с половиной годам в исправительной колонии строгого режима.
