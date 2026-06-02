Три больницы Удмуртии получили оборудование для ранней реабилитации пациентов

Оборудование для ранней реабилитации детей и взрослых поступило в больницы Удмуртии. Фото: Минздрав Удмуртии

В три больницы Удмуртии поступило новое оборудование для восстановления больных после операций и травм. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Технику получили Республиканская детская клиническая больница, ижевская Городская клиническая больница № 7 и Игринская районная больница.

В РДКБ завезли специализированные кровати, велотренажер и велоэргометр, плазменный стерилизатор, передвижную ингаляционную установку и другое оборудование. С его помощью дооснащают отделение детской соматической реабилитации в стационаре – оно входит в состав Реабилитационного центра больницы.

Игринская районная больница получила современный массажный стол с функцией вертикализации. Он нужен для дополнительной терапии людей с поражением центральной нервной системы и нарушениями двигательной активности, в том числе после инсультов и черепно-мозговых травм.

«Многие пациенты после тяжелых заболеваний не могут самостоятельно вставать из-за слабости или тяжести состояния. Пассивная вертикализация на этом столе позволяет безопасно переводить их из горизонтального положения в вертикальное. Эта процедура поддерживает двигательную активность, улучшает кровообращение и является первым шагом к самостоятельному движению. Новое оборудование позволит нам быстрее возвращать людей к активной жизни», – отмечает главный врач Игринской РБ Альбина Перминова.

Всего в 2026 году в больницы республики поступят 52 единицы медицинского оборудования для ранней реабилитации детей и взрослых.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пять человек пострадали в ДТП на трассе Ижевск – Ува

Погода на месяц: каким будет июнь 2026 после рекордно жаркого мая в Ижевске

Инженера будут судить за подкуп в 300 тысяч рублей и отмывание денег в Ижевске