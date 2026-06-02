Пять человек пострадали в ДТП на трассе Ижевск – Ува

Ночью 1 июня на автодороге Ижевск – Ува в Завьяловском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

По предварительным данным, 45-летняя женщина за рулем автомобиля «Фольксваген Тигуан» нарушила безопасную дистанцию при движении. В этот момент 36-летний водитель «Лады Калины», который ехал впереди нее, остановился на перекрестке для поворота налево в разрешенном для этого месте. «Фольксваген» врезался в отечественную машину, после чего ее отбросило в кювет.

В результате ДТП травмы получили четверо пассажиров «Лады Калина», в том числе пятилетний ребенок, а также 48-летний пассажир «Фольксвагена Тигуан».

