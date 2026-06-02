Погода на месяц: каким будет июнь 2026 после рекордно жаркого мая в Ижевске

В этом году лютики цветут активнее, чем обычно. Фото: Дмитрий Адаховский

Май 2026 года запомнился жителям Ижевска температурными рекордами, жарой за +30 градусов, грозами и даже градом. Теперь весна осталась позади, а вместе с ней и погодные сюрпризы. Каким окажется июнь в Удмуртии и стоит ли ждать продолжения аномального тепла? Подготовили подробный обзор от разных интернет-сервисов.

Рекордный май 2026

Последний месяц весны выдался для Удмуртии необычайно теплым. По данным сервиса «Погода и климат», средняя температура мая составила +15,8 °C, что на 3,5 градуса выше климатической нормы.

Самым холодным днем стало 1 мая, когда температура опускалась до -1,9 °C. Уже 19 мая в Ижевске был зафиксирован максимум месяца – +30,6 °C.

Осадков выпало практически ровно по норме – 45 мм, или 99% от среднемноголетнего показателя.

По словам ижевского эколога Дмитрия Адаховского, май 2026 года стал вторым самым теплым маем XXI века, уступив только маю 2021 года.

«Одним из показателей высоких температурных значений месяца можно считать и аномально ранний переход средних суточных температур через рубеж в +15 °С, произошедший 13 мая при средних значениях 30 мая. Таким образом мы получили заметную добавку летнего температурного режима, что тоже очень неплохо», – отметил специалист.

Еще одна хорошая новость для дачников – несмотря на заморозки в начале месяца и традиционные черемуховые холода, серьезного ущерба рассаде и культурным растениям они не нанесли.

Лето начнется без жары

По предварительным данным Гидрометцентра России, июнь в Удмуртии может оказаться немного прохладнее климатической нормы.

Ижевск в голубой зоне – июньские температуры будут чуть ниже нормы. Фото: meteoinfo.ru

Если на большей части европейской территории страны средние температуры ожидаются близкими к многолетним значениям, то республика попала в зону отрицательной аномалии – от 0 до -1 °C.

Ночами воздух будет остывать до +11...+16 °C, а днем температура чаще всего окажется в пределах +17...+22 °C. После рекордно теплого мая такой сценарий выглядит вполне вероятным.

Дождей будет больше обычного

Еще одной особенностью июня могут стать частые осадки.

По прогнозу Гидрометцентра, Удмуртия вошла в число регионов, где количество дождей превысит среднемноголетние значения. За месяц может выпасть от 63 до 89 мм осадков.

Это означает, что дожди будут регулярно навещать регион, а в отдельные периоды возможны продолжительные ненастные дни.

Ижевск в синей зоне – осадков в июне будет больше нормы. Фото: meteoinfo.ru

Для садоводов и огородников такой сценарий скорее благоприятен: почва получит хороший запас влаги, а риск возвратных заморозков после теплого мая остается минимальным.

Что обещают погодные сервисы

Несмотря на общий прогноз о прохладном и влажном июне, популярные погодные сервисы по-разному оценивают характер первого летнего месяца.

По данным Гидрометцентра России, начало июня будет вполне комфортным. С 1 по 3 июня днем ожидается от +20 до +21 °C, а к выходным температура повысится до +23...+24 °C. Ночами будет прохладнее – от +8 до +13 °C. При этом первая неделя июня обещает быть дождливой. Вероятность осадков 1–3 июня составит от 75 до 91%. Небольшая передышка ожидается 4 июня, однако уже 5–7 июня дожди вновь вернутся. Атмосферное давление останется относительно стабильным – в пределах 741–750 мм ртутного столба, ветер будет слабым, преимущественно юго-восточного направления.

Самый теплый прогноз пока дает Gismeteo. По данным сервиса, уже в первой декаде месяца температура может подняться до +26...+28 °C. В начале июня ожидается +17...+21 °C днем и +11...+16 °C ночью. Во второй декаде сохранится теплая погода с дневными температурами от +21 до +27 °C. При этом практически весь месяц возможны кратковременные дожди и грозы. К концу июня температурный фон станет более ровным: днем около +20...+22 °C, ночью – около +16 °C. Осадков станет меньше, а солнечных дней – больше.

Таким был июнь в Ижевске в разные годы. Фото: сервис «Погода и климат»

Сервис Яндекс.Погода прогнозирует более спокойный сценарий. В первой декаде температура будет держаться на уровне +19...+20 °C днем и +8...+9 °C ночью. Ожидаются переменная облачность и кратковременные дожди. Во второй декаде потеплеет до +21...+23 °C днем и +9...+11 °C ночью. Осадков станет меньше, а солнечных дней – больше. К концу месяца сохранится комфортная летняя погода: около +22...+23 °C днем и +11...+12 °C ночью.

По версии сервиса Погода Mail.ru, июнь в Ижевске окажется по-летнему теплым. В начале месяца дневная температура составит +17...+21 °C, ночная – от +8 до +13 °C. Возможны кратковременные дожди и грозы. К середине месяца воздух прогреется до +22...+24 °C днем и до +11...+15 °C ночью. Во второй половине июня температура сможет подниматься до +23...+25 °C. Основная часть осадков, по прогнозу сервиса, придется на первую декаду месяца.

Синоптики напоминают, что долгосрочные прогнозы остаются предварительными. Поэтому волны тепла, похолодания, сильные ливни и грозы по-прежнему возможны.

Одно можно сказать уже сейчас: повторения майских температурных рекордов в начале лета пока не ожидается. Зато дождевики и зонты в июне наверняка пригодятся чаще, чем солнцезащитные кремы.

