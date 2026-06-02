Подростку из Глазова выплатят 30 тысяч рублей за нападение бродячих собак

В пользу подростка взыскали 30 тысяч рублей

В Удмуртии после вмешательства прокуратуры подросток, пострадавший от укусов беспризорных животных, получит компенсацию. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В июне 2025 года на 14-летнего мальчика, шедшего по одной из улиц Глазова, напали две бродячие собаки. Животные укусили его в область ягодиц. Из-за случившегося несовершеннолетний долго лечился и пережил сильное нервное потрясение.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании моральной компенсации. Судья требования удовлетворил: с органа, отвечающего за отлов и содержание бездомных животных, в пользу подростка взыскали 30 тысяч рублей.

После того как решение вступит в законную силу, прокуратура проследит за его фактическим исполнением.

