Власти Удмуртии направят 2,8 млн рублей на изучение общественного мнения жителей

Опросы жителей Удмуртии будут проводиться до ноября. Фото: нейросети

Администрация Главы и правительства Удмуртии заключила контракт с исследовательским центром «Русское поле» на проведение серии социологических опросов среди населения республики. Стоимость работ составит 2,8 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия».

Исследование направлено на оценку состояния гражданского общества, уровня удовлетворенности жителей работой органов государственной власти и местного самоуправления, а также на выявление наиболее актуальных для региона проблем.

Сбор данных пройдет в три этапа – с июня по ноябрь 2026 года. В рамках проекта планируется опросить 4,5 тысячи жителей Удмуртии.

Социологи будут проводить личные интервью на улицах городов и сельских населенных пунктов республики. Полученные результаты лягут в основу анализа общественных настроений и оценки эффективности работы органов власти.

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