Более 100 новых камер видеонаблюдения установят на дорогах Удмуртии

В Удмуртии планируют расширить сеть дорожных камер видеонаблюдения. Об этом на пресс-конференции сообщил министр транспорта региона Геннадий Таранов.
В Ижевске в течение 2026 года новые камеры планируют установить в районе нерегулируемых пешеходных переходов на улицах: Майская, Советская, 30 лет Победы, Дзержинского, 10 лет Октября и Азина.
Еще три камеры установят на дорогах Ижевска для контроля максимально разрешенной скорости транспортных средств.
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