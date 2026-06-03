Автомобиль загорелся из-за сварочных работ в Удмуртии

О пострадавших на пожаре не говорится. Фото: МЧС Удмуртии

В селе Уральский Сарапульского района из-за искр от сварки сгорел автомобиль «Чери Кора». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Удмуртии.

Инцидент произошел, когда 28-летний хозяин машины проводил сварочные работы в ее нижней части. Мужчина не заметил, как в салоне началось возгорание, и ненадолго отошел. К моменту его возвращения багажник был полностью объят пламенем. В итоге сгорела почти вся машина.

Отмечается, что с начала года уже произошло 4 аналогичных пожара.

Фото: МЧС Удмуртии

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