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НовостиПроисшествия3 июня 2026 10:40

Жительница Можги задержана за кражу более 2,5 млн рублей у родственницы-инвалида

Женщина в течение года переводила деньги со счета потерпевшей на свой
Виола Романова
Женщину отпустили под подписку о невыезде

Женщину отпустили под подписку о невыезде

Фото: Данил Иванов.

39-летняя жительница Можги подозревается в краже денег у 55-летней родственницы, имеющей вторую группу инвалидности. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Удмуртии.

По версии следствия, в 2025 году подозреваемая воспользовалась тяжелым состоянием здоровья потерпевшей. Она взяла ее мобильный телефон, получила доступ к банковскому приложению и в течение года регулярно переводила деньги на свои счета. Похищенные средства женщина тратила на личные нужды. Общая сумма ущерба составила 2 млн 507 тысяч рублей.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальное наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы.

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