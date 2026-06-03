Жительница Можги задержана за кражу более 2,5 млн рублей у родственницы-инвалида

Женщину отпустили под подписку о невыезде Фото: Данил Иванов.

39-летняя жительница Можги подозревается в краже денег у 55-летней родственницы, имеющей вторую группу инвалидности. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Удмуртии.

По версии следствия, в 2025 году подозреваемая воспользовалась тяжелым состоянием здоровья потерпевшей. Она взяла ее мобильный телефон, получила доступ к банковскому приложению и в течение года регулярно переводила деньги на свои счета. Похищенные средства женщина тратила на личные нужды. Общая сумма ущерба составила 2 млн 507 тысяч рублей.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальное наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На трех перекрестках Ижевска появятся новые пешеходные переходы

Жителя Удмуртии осудят после ДТП с двумя погибшими в Алнашском районе

Беременную закладчицу и ее подельника задержали в Ижевске с наркотиками