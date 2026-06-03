МЧС проведет учения на улице Пойма в Ижевске 4 июня

Фото: Сергей ГРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП
4 июня в 9:30 МЧС Удмуртии проведет пожарно-тактическое учения в Ижевске. Об этом предупредили в пресс-службе ведомства.
Тренировка пройдет на базе складского комплекса на улице Пойма.
Жителей и гостей города просят не паниковать и не мешать работе специалистов.
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