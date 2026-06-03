RWB запустит новый проект и расширит логистический комплекс в Удмуртии

Свои подписи под соглашением поставили основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким и Глава Удмуртии Александр Бречалов. Фото: пресс-служба правительства Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов и основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким подписали договор о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме. Документ направлен на поддержку семьи, материнства и детства, а также развитие логистической инфраструктуры в регионе, Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Сотрудничество предполагает запуск в регионе проекта по реализации демографических инициатив. Стороны намерены совместно добиваться увеличения рождаемости, создавать благоприятные условия для рождения и воспитания детей, поддерживать многодетные семьи и молодежь.

Компания и правительство планируют объединить усилия для формирования у жителей положительного образа семьи и популяризации семейных ценностей. Особое внимание уделят созданию удобной инфраструктуры для семей с детьми – включая организацию комнат матери и ребенка в женских консультациях.

«Важно, чтобы наши люди видели, что семья, особенно многодетная, в Удмуртии – это уважаемо, это поддерживается и государством, и бизнесом. И RWB в этом выступает для нас надежным проводником этих ценностей», – отметил Александр Бречалов.

Кроме того, в рамках сотрудничества стороны продолжат развивать логистическую инфраструктуру региона. Компания планирует построить вторую очередь действующего логистического комплекса в Сарапуле.

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