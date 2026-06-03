Из Ижевска увеличат число авиарейсов в Санкт-Петербург

Фото: Данил Иванов

Дополнительные авиарейсы между Ижевском и Санкт-Петербургом начнут выполнять с 26 июня. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Ижавиа».

Перевозки организует авиакомпания Nordwind совместно с авиакомпанией «Икар». Для выполнения полетов будут использоваться самолеты Embraer 190, рассчитанные на 110 пассажиров.

Согласно расписанию, рейс N4-352 по маршруту Ижевск – Санкт-Петербург будет отправляться три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. Продолжительность полета составит около 2 часов 30 минут.

Еще один рейс, N4-351, запланирован на вторник, среду и пятницу. Время в пути на этом направлении составит примерно 2 часа 10 минут.

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