Погода в Ижевске на 4 июня: туман утром, днем до +22°С

Фото: Эдуард КАРИПОВ. Перейти в Фотобанк КП
Ночь на 4 июня в столице Удмуртии принесет похолодание до +9°С, а днем воздух прогреется до +22°С, сообщает Гидрометцентр Удмуртии.
Утром в четверг ожидается туман, местами днем пройдут кратковременные дожди. В остальное время сохранится солнечная погода. Северный ветер составит 4-9 м/с.
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