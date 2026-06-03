Погода в Ижевске на 4 июня: туман утром, днем до +22°С

День будет солнечным. Фото: Эдуард КАРИПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночь на 4 июня в столице Удмуртии принесет похолодание до +9°С, а днем воздух прогреется до +22°С, сообщает Гидрометцентр Удмуртии.

Утром в четверг ожидается туман, местами днем пройдут кратковременные дожди. В остальное время сохранится солнечная погода. Северный ветер составит 4-9 м/с.

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