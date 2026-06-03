В Удмуртии появится новый металлургический комплекс для строительной отрасли

Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

На Петербургском международном экономическом форуме власти Удмуртии и группа компаний «Торговая Металлургическая Компания» договорились о реализации нового промышленного проекта в регионе. Соответствующее соглашение подписали Глава республики Александр Бречалов и владелец компании Сергей Бычков, сообщает пресс-служба Правительства республики.

Инвестор намерен построить в Удмуртии завод по выпуску профилированного листа. Предприятие разместят рядом с комбинатом «Рустехнологии Ижевск», который специализируется на обработке рулонной стали и в настоящее время находится на завершающей стадии строительства.

Ожидается, что оба производства будут работать в тесной кооперации, образовав единый производственный кластер для строительной индустрии. Такой подход позволит сократить логистические издержки, ускорить производственные процессы и повысить доступность продукции для потребителей.

По предварительным данным, новый завод обеспечит работой около 70 человек. На предприятии планируют выпускать профлист, металлочерепицу, кровельные комплектующие, металлические профили и другую востребованную строительную продукцию.

Проект также рассматривается в качестве одного из будущих резидентов особой экономической зоны «Ижевск». Заявка на создание ОЭЗ была направлена в федеральное Минэкономразвития весной этого года и сейчас проходит процедуру согласования.

Строительство производственного комплекса рассчитано примерно на четыре года. Помимо цехов, на территории планируется возвести административные здания, складские помещения, столовую и объекты для размещения персонала. После выхода на полную мощность предприятие сможет перерабатывать до 40 тысяч тонн металла ежегодно.

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