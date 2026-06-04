Центр Ижевска украсят новыми цветниками к празднованию Дня города

Фото: Администрация Ижевска

В преддверии Дня города в Ижевске продолжаются работы по благоустройству и озеленению общественных пространств. Одной из ключевых площадок праздничного оформления станет Центральная площадь и прилегающие к ней территории, сообщает пресс-служба городской Администрации.

Для украшения городских клумб специалисты высадят тысячи декоративных растений. Жителей и гостей столицы Удмуртии будут радовать цветущие бегонии, петуньи, флоксы, декоративная капуста, цинерария, кохия и канны.

В общей сложности в городе планируют создать около 2800 квадратных метров новых цветников.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Удмуртии появится новый металлургический комплекс для строительной отрасли

Погода в Ижевске на 4 июня: туман утром, днем до +22°С

Из Ижевска увеличат число авиарейсов в Санкт-Петербург