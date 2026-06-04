Аквапарк построят в Удмуртии в 2026 году

В 2026 году в Увинском районе Удмуртии завершится строительство нового аквапарка. Об этом ВКонтакте сообщил Глава муниципалитета Владимир Головин.
База отдыха будет называться «Оазис». Для гостей площадки обустроят бассейн открытого типа с подогревом, детскую зону, водные горки и другие активности.
Аквапарк будет работать круглогодично.
Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Центр Ижевска украсят новыми цветниками к празднованию Дня города
В Удмуртии появится новый металлургический комплекс для строительной отрасли
Из Ижевска увеличат число авиарейсов в Санкт-Петербург