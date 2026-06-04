Аквапарк построят в Удмуртии в 2026 году

Строительство аквапарка уже идет. Фото: vk.com/golovinuva

В 2026 году в Увинском районе Удмуртии завершится строительство нового аквапарка. Об этом ВКонтакте сообщил Глава муниципалитета Владимир Головин.

База отдыха будет называться «Оазис». Для гостей площадки обустроят бассейн открытого типа с подогревом, детскую зону, водные горки и другие активности.

Аквапарк будет работать круглогодично.

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