Кафе в Глазове лишили алкогольной лицензии за продажу спиртного на последних звонках

Нарушение зафиксировали 26 мая, когда в школах гремели последние звонки Фото: Константин ИВШИН. Перейти в Фотобанк КП

В Глазове кафе «Уголок» лишили лицензии на продажу алкоголя. Об этом ВКонтакте сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев.

Лицензию отозвали из-за нарушения законодательства 26 мая, – в день последних звонков в заведении продавали спиртное.

Напомним, соблюдение закона в торговых точках проверялось сотрудниками Минпромторга и МВД региона.

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