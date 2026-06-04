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НовостиОбщество4 июня 2026 5:40

Кафе в Глазове лишили алкогольной лицензии за продажу спиртного на последних звонках

Нарушения выявили сотрудники Минпромторга и МВД региона
Виола Романова
Нарушение зафиксировали 26 мая, когда в школах гремели последние звонки

Нарушение зафиксировали 26 мая, когда в школах гремели последние звонки

Фото: Константин ИВШИН. Перейти в Фотобанк КП

В Глазове кафе «Уголок» лишили лицензии на продажу алкоголя. Об этом ВКонтакте сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев.

Лицензию отозвали из-за нарушения законодательства 26 мая, – в день последних звонков в заведении продавали спиртное.

Напомним, соблюдение закона в торговых точках проверялось сотрудниками Минпромторга и МВД региона.

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