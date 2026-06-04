Кафе в Глазове лишили алкогольной лицензии за продажу спиртного на последних звонках

Фото: Константин ИВШИН. Перейти в Фотобанк КП
В Глазове кафе «Уголок» лишили лицензии на продажу алкоголя. Об этом ВКонтакте сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев.
Лицензию отозвали из-за нарушения законодательства 26 мая, – в день последних звонков в заведении продавали спиртное.
Напомним, соблюдение закона в торговых точках проверялось сотрудниками Минпромторга и МВД региона.
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