80-летнего пенсионера нашли в лесу Удмуртии после суток блужданий

Пенсионер провел в лесу более суток. Фото: пресс-служба управления поисково-спасательных отрядов Удмуртии

Потерявшегося в лесу 80-летнего мужчину нашли в деревне Мувыр в Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе управления поисково-спасательных отрядов региона.

Пенсионер провел в лесу более суток. 2 июня около десяти утра он выехал из дома на велосипеде – собирался на рыбалку к речке недалеко от деревни. К вечеру мужчина не вернулся. Родные ждали до последнего, а когда стало ясно, что он не приедет, обратились в полицию.

На следующее утро местные жители нашли на слиянии рек Лоза и Ита велосипед и рюкзак пропавшего. Самого пенсионера рядом не оказалось. Добровольцы разделились: одна группа пошла вдоль реки в сторону села Зура, другая выдвинулась им навстречу из самого села. Около двух часов дня мужчину обнаружили в четырёх километрах от Зуры.

К тому моменту рыбак был обезвожен, но мог передвигаться самостоятельно – несмотря на то, что больше суток пытался найти дорогу домой.

Поиск осложнялся тем, что у пропавшего проблемы со слухом и речью. Тем не менее он услышал голоса добровольцев и поднялся на ноги – до этого пенсионер отдыхал в высокой траве. Правда, сначала он пошел не в ту сторону, но его вовремя заметили.

Сейчас мужчина дома.

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