Почти 5,8 тысячи укусов клещей зарегистрировали в Удмуртии с начала сезона

Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП
С начала эпидемического сезона в Удмуртии зафиксировано 5 768 случаев присасывания клещей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Опасные членистоногие атаковали жителей в лесах, на территориях СНТ и личных подворий, в местах отдыха, на кладбищах и в парках.
Специалисты лабораторно исследовали 4 384 клеща на наличие возбудителей инфекций. Результаты показали: 1 410 членистоногих оказались переносчиками клещевого боррелиоза, 25 – клещевого энцефалита, 44 – анаплазмоза, 175 – эрлихиоза.
Зарегистрировано уже семь случаев заболеваний, переданных через укусы клещей. Из них три – клещевой вирусный энцефалит и четыре – клещевой боррелиоз.
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