Директора аптеки в Ижевске осудили за незаконный сбыт сильнодействующих веществ

Осужденная временно лишена права заниматься фармацевтической деятельностью Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

В Ижевске по обвинению в незаконной продаже сильнодействующих препаратов осудили 55-летнюю руководительницу аптечного пункта. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

В феврале 2025 года подсудимая, находясь у себя дома, продала сильнодействующее средство «Прегабалин». При обыске в квартире полицейские обнаружили еще партию аналогичных веществ – «Прегабалин» и «Тапентадол» общей массой более 78 граммов. Все это женщина хранила для последующего сбыта.

Суд учел признание вины и назначил наказание в виде штрафа в размере 130 тысяч рублей. Кроме того, осужденная лишена права заниматься фармацевтической деятельностью на два с половиной года.

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