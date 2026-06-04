Мощная магнитная буря ожидается вечером 4 июня

Магнитная буря надвигается на Землю. Фото: создано с помощью ИИ

Вечером 4 июня на Землю обрушится мощная магнитная буря. Об этом предупредили ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Kp-индекс, характеризующий силу геомагнитного возмущения, достигнет 7 из 9 возможных баллов. Причиной бури станут облака плазмы, выброшенные Солнцем 3 июня в сторону нашей планеты после серии мощных вспышек. Хотя исходные взрывы на светиле произошли с интервалом около десяти часов, буря будет непрерывной и продлится до утра 6 июня. По расчетам специалистов, более поздние выбросы догонят предыдущие плазменные облака и сольются в единую структуру протяженностью примерно 200 млн километров.

«Бури уровня G3 (7 баллов - прим. ред.) относятся к сильной, но не рекордной категории. В этом году такая буря уже происходила – это случилось 21 марта. А с 19 по 21 января наблюдалась магнитная буря еще более высокого уровня G4. Ожидающееся событие, таким образом, может стать вторым или третьим по силе в текущем году», – отметили ученые.

Прогноз на три дня. Фото: xras.ru

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