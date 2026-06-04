Более 112 кошек жили в квартире в Ижевске

В Ижевске обнаружили квартиру, где хозяин содержал больше 112 кошек в ужасных условиях. Об этом сообщили в группе передержки для животных «Муркин дом» ВКонтакте.
«За годы волонтерства мы видели не одну адскую квартиру, но эта побила все рекорды. Вы не представляете, что там творилось. Кошек невозможно посчитать: 112, и это еще не всех забрали», – вспоминают волонтеры.
У хозяина квартиры, по словам зоозащитников, была своя позиция: «все должно быть естественно и нарушать природные процессы нельзя». В результате животные расплодились до такого количества, причем некоторые родились от близкородственных связей.
«В квартире вонь, грязь, дышать нечем. Кошки не социализированные, худые, больные, с проблемами ЖКТ и других органов», – отметили в сообщении.
Сейчас всех изъятых питомцев перевезли в приют для бездомных животных «КОТ И ПЕС», где и так нет свободных мест. Еще две кошки и 16 котят находятся в «Муркином доме».
Волонтеры просят неравнодушных жителей региона помочь финансово или забрать хотя бы одного котика домой. Реквизиты для переводов указаны в прикрепленной ссылке.
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