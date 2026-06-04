Двое подростков на мотоцикле врезались в «Лексус» в Ижевске

Пострадавшие передвигались без шлемов. Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

Вечером 3 июня на улице 30 лет Победы в Ижевске произошло ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.

56-летний водитель «Лексуса», поворачивая налево на регулируемом перекрестке, столкнулся со встречным мотоциклом «Эндуро-250» под управлением 14-летнего подростка. В аварии пострадали юный мотоциклист и его 16-летняя пассажирка.

Несовершеннолетних увезли в больницу. Отмечается, что они оба передвигались без шлема.

Фото: Госавтоинспекция Удмуртии

На мать мотоциклиста составили административный протокол по части третьей статьи 12.7 КоАП РФ (передача права управления транспортом несовершеннолетнему, заведомо не имеющему на это законного права). Мотоцикл задержан и помещен на специализированную стоянку. Решается вопрос о привлечении законных представителей подростка к ответственности.

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