Двое подростков на мотоцикле врезались в «Лексус» в Ижевске

Вечером 3 июня на улице 30 лет Победы в Ижевске произошло ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Удмуртии.
56-летний водитель «Лексуса», поворачивая налево на регулируемом перекрестке, столкнулся со встречным мотоциклом «Эндуро-250» под управлением 14-летнего подростка. В аварии пострадали юный мотоциклист и его 16-летняя пассажирка.
Несовершеннолетних увезли в больницу. Отмечается, что они оба передвигались без шлема.
На мать мотоциклиста составили административный протокол по части третьей статьи 12.7 КоАП РФ (передача права управления транспортом несовершеннолетнему, заведомо не имеющему на это законного права). Мотоцикл задержан и помещен на специализированную стоянку. Решается вопрос о привлечении законных представителей подростка к ответственности.
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