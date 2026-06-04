Гроза ожидается в Удмуртии 5 июня

В Удмуртии ожидаются дождь и гроза Фото: Сергей ГРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Днем 5 июня местами по Удмуртии прогнозируются грозы. Об этом, ссылаясь на данные от регионального Гидрометцентра, предупредили в пресс-службе МЧС республики.

Жителей региона просят соблюдать меры предосторожности во время непогоды, а в случае ЧП – звонить по номеру «112».

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